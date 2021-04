Zielinski, dalla paura al sospiro di sollievo. Ecco la scelta di Gattuso

Il Napoli ieri era in trepidante attesa per la questione tamponi, compreso Piotr Zielinski che nella serata di giovedì era risultato prima positivo, poi negativo. Il tampone molecolare ha dato esito negativo, quindi falso allarme. Il centrocampista polacco, che ha realizzato sei reti in campionato, però contro il Crotone, probabilmente partirà dalla panchina, avendo fatto una sola sessione di allenamento nella giornata di ieri. Al suo posto favorito Mertens, meglio alla clavicola, rispetto allo spavento nella serata di Repubblica Ceca-Belgio del minuto 56. L’ex Empoli però vorrà farsi trovare pronto contro i calabresi, a gara in corso.

La Redazione