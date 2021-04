SKY – Cosmi: “Facciamo la distruzione dal basso, ma perchè giocare così?”

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, a fine gara interviene ai microfoni Sky per commentare la partita tra Napoli e Crotone: “Ultimamente ne facciamo di gol, ma perdiamo. Oggi tre al Napoli, una squadra che non prendeva tre reti non so da quanto, ma ne abbiamo presi quattro…Paghiamo errori in fase difensiva, perchè c’è poco da fare, il calcio è equilibrio. Non siamo neanche fortunati, questo sì, ma se continua ad accadere spesso, significa che c’è qualcosa che non va. Prendiamo gol incredibili, ci mancava solo il gol di sinistro di Di Lorenzo, non me ne voglia! In più, non è che non creda nella costruzione dal basso, ma noi abbiamo subito tre gol proprio in questo tipo di momento, creando la distruzione dal basso. Questo modo di giocare ha ingolosito gli allenatori…Noi abbiamo Simy che la prende sempre di testa, perchè quindi non cercare gli attaccanti e far impostare Luperto, perchè?”