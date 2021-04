Serse Cosmi: “A Napoli, il Crotone dovrà essere perfetto per fare risultato”

Questo pomeriggio il Crotone, ultimo in classifica, cercherà l’impresa, contro il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico dei calabresi Serse Cosmi indica la strada per riuscirci. “Dovessimo giocare con spensieratezza, significherebbe essere sconfitti in partenza. Sarebbe un atteggiamento di rassegnazione, poca concentrazione. Invece vorrei un Crotone arrabbiato, furioso, per l’ultimo risultato. Il calcio spesso non è fatto di dati oggettivi, altrimenti avremmo perso già in partenza, può sorprendere e noi cercheremo di farlo. Contro il Napoli dovremo essere perfetti, provare ad attaccare, perchè dovessimo curare solo la fase difensiva, non andremmo da nessuna parte”. Per la formazione un solo dubbio, in difesa Magallan o Cuomo. Sulle fasce Pedro Pereira e Molina, mentre in attacco al fianco di Simy l’ex Ounas voglioso di dimostrare tutto il suo valore.

La Redazione