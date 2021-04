SERIE B FEMMINILE – Colpo a Udine del Tavagnacco e allunga in classifica

Dopo la sconfitta contro la Lazio in casa, il Pomigliano cercava il riscatto nel recupero contro il Tavagnacco per il campionato di serie B femminile. La squadra di Manuela Tesse vince per 1-2 contro le friulane. In gol nel primo tempo Romina Pinna e l’inglese Doods. Nel finale per la squadra gialloblu a segno nel recupero Devoto. Un successo che consente al Pomigliano di allungare sul Tavagnacco e sulla Lazio.

TAVAGNACCO 1-2 POMIGLIANO [Tavagnacco (UD), 03-04-2021 | “COMUNALE” | ore 12.00] TAVAGNACCO: Beretta, Martinelli (57’ Abouziane), Veritti, Donda, Grosso, Caneo, Zuliani (dal 19’ Gianesin), Milan (dal 64’ Dieude), Ferin, Kongouli (dal 46’ Devoto). A disposizione: Fontana, Pozzecco, Di Blas, Mariani, Liuzzi. All.: Orlando

POMIGLIANO: Balbi, Apicella, Kiamou, Schioppo, Lombardi, Tudisco, Ferrandi (dall’ 81’ Domi), Dodds, Moraca, Pinna, Massa (dal 51’ Manno, dal 75’ Miroballo). A disposizione: Del Pizzo, Fierro, Djurhuus, D’Avino. All. Manuela Tesse.

Arbitro: Dylan Martin di Portogruaro Assistenti: Mattia Salviato e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Reti: 6’ Pinna (P), 36’ Dodds (P), 90’ Devoto (T).