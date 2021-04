Serie A, tra poco in campo Milan/Sampdoria: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo, per inaugurare questa giornata di serie A, per il consueto lunch match, Milan/Sampdoria. I rossoneri non vogliono perdere ulteriore terreno in classifica, gli ospiti hanno ben chiaro il voler raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza. I due tecnici hanno diramato da pochi minuti le formazioni ufficiali con le quali affronteranno la partita:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri