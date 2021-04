SERIE A, Sassuolo-Roma 2-2: i Giallorossi non passano

SASSUOLO-ROMA 2-2:

Inizio in sofferenza per la Roma. Maxime Lopez colpisce subito un legno. 26′: Pellegrini porta in vantaggio i suoi, trasformando un calcio di rigore. 0-1. I Neroverdi, però, pareggiano all’inizio della ripresa. Protagonista Traoré. 1-1. Bruno Peres riporta in vantaggio i Giallorossi. Raspadori, però, nel finale di gara, piazza il 2-2 decisivo. La Roma, quindi, impatta a Reggio Emilia. E perde ancora terreno rispetto alla zona Champions. Ora è a meno 5 dal quarto posto.

SASSUOLO (4-2-3-1):

Consigli; Toljan (76′ Haraslin), Chiriches (84′ Peluso), Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Traoré, Djuricic (84′ Oddei), Boga; Raspadori.

All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy (74′ Veretout); Borja Mayoral (83′ Dzeko).

All. Fonseca

Reti: 26′ rig. Pellegrini (R), 57′ Traoré (S), 69′ Bruno Peres (R), 85′ Raspadori (S)

Ammoniti: Djuricic (S), Pellegrini (R), Diawara (R), Cristante (R), Rogerio (S), Haraslin (S)