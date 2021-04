SERIE A – Napoli-Crotone 4-3, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la pausa per le nazionali, il Napoli cercava contro il Crotone la quarta vittoria di fila, contro il Crotone. Inizio di gara che gli azzurri cercano subito la rete che arriva con lo spunto di Di Lorenzo e il tiro di Insigne deviato e che spiazza Cordaz. La gara è sotto controllo e arriva il 2-0, Politano per Insigne, poi Fabian Ruiz, per il capitano e Osimhen non sbaglia a porta vuota. I calabresi però non mollano e accorciano con Simy, ma tutto nasce dall’errore di Manolas. Il Napoli però ha un Mertens ispirato che segna su splendida punizione. Il belga è sfortunato quando coglie la traversa. Nella ripresa il Crotone entra con un piglio diverso e accorcia le distanze, sempre con Simy. Gli azzurri vanno nel panico, Maksimovic perde la palla e Messias non sbaglia davanti a Meret. I partenopei ritornano a pressare e realizzano la quarta rete con il gol di sinistro di Di Lorenzo. Nel finale Insigne va vicino alla doppietta in un paio di circostanze. Quarto successo di fila ed ora il recupero contro la Juvventus di mercoledì 7 Aprile. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Di Lorenzo 7 – Il terzino ex Empoli, quest’oggi ha giocato una partita davvero ai suoi livelli. Spunto vincente per l’assist ad Insigne. Poi bravo a coprire su Ounas e sempre sul pezzo. Sul 3-3 la giocata vincente che piazza di sinistro la palla in rete. La Pasqua è azzurra grazie anche al terzino destro.

Fabian Ruiz 6,5 – Il primo tempo dello spagnolo è stato molto propositivo. Bene ad impostare e a coprire. Suo il passaggio ad Insigne per il gol di Osimhene. Cala un po’ nella ripresa, poi con l’ingresso di Elmas ha ripreso fiducia. Conferma la sua crescita.

Politano 6,5 – L’esterno d’attacco continua a dare segnali incoraggianti, anche alla nazionale di Mancini. Suo il lancio da dove nasce la rete di Osimhen e splendido il passaggio per il nigeriano. Cala nella ripresa, poi viene tolto.

Mertens 7 – Il giocatore belga, non doveva giocare per il dolore alla spalla, ma come sempre stringe per la maglia azzurra. Inizia ispirato e cerca Osimhen più volta. La punizione è un capolavoro che calcia sotto la traversa. Poi sfortunato quando coglie la traversa. E’ sempre attento anche nella ripresa, poi lascia il campo a Zielinski.

Insigne 7,5 – Il capitano anche oggi, dopo aver temuto per la vicenda Covid, entra in campo ed è come sempre uno spettacolo. Segna, poi fa un assist al bacio per Osimhen. Poi sfiora più volte la rete nel finale, ma è magico in campo.

Lozano 6,5 – Quanto è mancato il messicano al Napoli! Davvero quando scarta gli avversari, li fa ammattire. Suoi gli assist che Osimhen e Insigne non concretizzano di poco. Bentornato Hirving.

Osimhen 6,5 – L’attaccante nigeriano segna la quarta rete in stagione, ma quello che colpisce dell’ex Lille e il pressare gli avversari. Lo fa con una certa continuità e sfiora anche la doppietta tra il primo e nel secondo tempo. Piccoli segnali di crescita.

Flop

Manolas 4,5 – Il difensore greco conferma davvero di essere in un momento no. Sbaglia il passaggio dove nasce la rete di Simy. Nella ripresa si perde l’attaccante nigeriano. Davvero una stagione non ai suoi livelli, anzi.

Maksimovic 4 – Il difensore serbo, dopo le gare contro Milan e Roma, sembrava in ripresa, ma contro il Crotone, davvero è in pessima giornata. Non sicuro per tutta la gara, poi perde la palla per il gol di Messias. Molti passi indietro per l’ex Torino.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco