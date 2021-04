Serie A 29 °giornata, Torino – Juventus : Il derby della Mole termina 2-2!

Serie A 29 °giornata, Torino – Juventus :

Parte forte la Juventus in avanti con Ronaldo che serve Chiesa, ma spreca tutto mandando fuori. Poco dopo si fa perdonare con un gol all’angolino basso, su assist di Morata, portando in vantaggio i suoi. I granata però sono in partita e trovano il pari con Sanabria. L’attaccante sfrutta un rimpallo e di testa manda la palla sotto la traversa. Sul finire del primo tempo gli ospiti provano a tornare in vantaggio con Morata, ma Sirigu si tuffa e neutralizza il tiro dello spagnolo. Ad inizio ripresa i granata trovano subito il vantaggio sfruttando un errore degli ospiti. Sanabria parte in velocità e con un sinistro batte il numero uno bianconero, sul suo palo. Gli uomini di Pirlo si spingono avanti e ci provano con un colpo di testa di Ronaldo, ma Sirigu ancora una volta attento respinge in corner. Nulla può invece sul colpo di testa a distanza ravvicinata dello stesso Ronaldo, che su assist di Chiellini, e dopo intervento VAR, porta la partita sul 2a2.Nel finale grande stacco in area di Sanabria che di testa sfiora la rete del vantaggio, ma Szczesny con la punta delle dita manda in angolo. Lo stesso numero uno in tuffo respinge il tiro di Baselli su calcio di punizione nel recupero. Finisce in pari il derby della Mole.

Tabellino

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon (65′ Lukic), Ansaldi; Verdi (87′ Baselli); Belotti (72′ Zaza), Sanabria. All. Nicola

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (87′ Rabiot); Kulusevski (71′ Bernardeschi), Danilo (71′ Ramsey), Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Marcatori :13′ Chiesa (J), 27′ e 46′ Sanabria (T), 80′ Ronaldo (J)



Ammoniti: Ansaldi (T), Rincon (T), Cuadrado (J)