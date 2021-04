Serie A, 29^ giornata, MILAN-SAMPDORIA 1-1, Il Milan rallenta

La 29^ giornata della Serie A inizia a San Siro, dove i rossoneri affrontano i liguri e provano ad accorciare sull’Inter avanti 6 punti. Pioli recupera Rebic ma va in panchina: gioca Krunic sulla trequarti alle spalle di Ibra. Sorpresa in difesa con Saelemaekers terzino, si rivede dall’inizio Bennacer. Ranieri insiste con la coppia Quagliarella–Gabbiadini, lancia Damsgaard dal 1’ e dietro si affida a Tonelli.

La Samp inizia la gara in modo spavaldo creando subito un pericolo al 5° minuto con un tiro di Gabbiadini che impegna Donnarumma, Ancora il portiere rossonero protagonista al 25° con un grande intervento che nega il goal a Thorsby, Il primo tempo si conclude con il Milan che con il passare dei minuti, pur non risultando mai pericoloso sembra entrato in partita. Al 57° l’equilibrio si spezza grazie al solito Quagliarella che con una delle sue giocate porta in vantaggio la Sampdoria. Al 58° il doriano Silva lascia i suoi in inferiorità numerica per doppia ammonizione. Il Milan stenta e non riesce ad essere pericoloso ma all’87° perviene al pareggio con Hauge. Al 93° Kessie colpisce il palo e qui si infrangono le speranze rossonere di arrivare alla vittoria.

MILAN-SAMPDORIA 1-1

57′ Quagliarella (S), 87′ Hauge (M)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers (46′ Kalulu), Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer (60′ Tonali); Castillejo (74′ Hauge), Calhanoglu, Krunic (60′ Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella (84′ Keita), Gabbiadini (62′ Askildsen). All. Ranieri

A Cura di DAVIDE D’ANGELO