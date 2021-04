Pazienza: “Ci sarò l’addio, ma Gattuso guiderà la rincorsa Champions”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ a Radio Crc è intervenuto Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus. “Gattuso è l’allenatore giusto per guidare il Napoli nella rincorsa Champions, sa quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare e sono sicuro che trarrà il massimo in questo momento decisivo della stagione”. Difficile, però, pensare che di rivedere Gattuso sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. “Credo che sia De Laurentiis sia Gattuso sceglieranno di separarsi a fine stagione, purtroppo sono state parecchie le difficoltà in questa stagione”. Molte come quelle affrontate da Pirlo. “Purtroppo la Juventus non aspetta nessuno – ha detto Pazienza – la Juve ha aperto ciclo di rinnovamento, ma a Torino non accettano mai di lottare per una posizione dal secondo al sesto posto”.