Niccolò Ceccarini: “AdL e i 4 nomi per la panchina del Napoli”

Il Napoli ha due obiettivi ben chiari nella testa, De Laurentiis in primis. Cercare di conquistare la zona Champions, ma anche il nome per la prossima stagione per la panchina. Il direttore di Tmw radio Niccolò Ceccarini ne parla nel suo editoriale del sabato. “Per quanto riguarda il Napoli un tema che prossimamente diventerà molto caldo è quello dell’allenatore. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro ma le strade a fine stagione si separeranno. Ed ecco che a quel punto verrà fatta la scelta sul nuovo tecnico. I profili monitorati sono diversi e comunque la rosa comincia a restringersi. Allo stato attuale sono da tenere presenti quattro nomi: Simone Inzaghi (ammesso che decida di non rinnovare con la Lazio), Juric, Italiano e Dionisi, protagonista di una grande stagione ad Empoli. Profili che piacciono ma ancora nessun assalto finale. La priorità è il piazzamento Champions e tutti gli sforzi sono concentrati sul raggiungimento di questo obiettivo. Poi sarà il tempo delle decisioni”.

La Redazione