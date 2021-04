Napoli/Crotone: i convocati di mister Gattuso, c’è anche Ospina

Arriva attraverso i canali ufficiali l’elenco dei convocati azzurri per il match contro il Crotone, in programma per oggi alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 29esima giornata di Serie A. Dirigerà il match l’arbitro Di Martino di Teramo.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38).