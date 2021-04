Lorenzo Insigne tra magie in campo e solidarietà ai meno fortunati

Per Lorenzo Insigne è stato un venerdì particolare, diviso in due parti. In mattinata, con un video messaggio, ha regalato 250 uova di Pasqua ai bambini dell’Ospedale Pausillipon. “Ciao bambini, come va? Tutto bene? Vi ho mandato un piccolo pensiero per Pasqua, poi appena sarà possibile verrò a trovarvi di persona. Faccio tantissimi auguri a voi e alle vostre famiglie e vi mando un abbraccio grande”. Il capitano del Napoli si è confermato, qualora ci fossero ancora dei dubbi, un campione anche fuori dal campo. Sul terreno di gioco ha già regalato magie ai tifosi, 13 reti e assist a volontà. Nel pomeriggio di ieri invece attendeva, prima di allenarsi, l’esito dei tamponi molecolari, insieme a Meret e Di Lorenzo, per fortuna negativi per la seconda volta. Oggi contro il Crotone, l’occasione di confermare l’ottimo momento e tornare al gol che manca dalla doppietta interna contro il Bologna. Insomma magie in campo e solidarietà per i meno fortunati.

La Redazione