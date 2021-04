La frase alla squadra di Gattuso nel ritiro dell’Hotel Britannique

Il Napoli, dopo aver saputo in serata, della negatività di tutto il gruppo squadra, ha avuto il tempo di concentrarsi per il match contro il Crotone. Partita che l’ambiente azzurro vorrò affrontare al massimo della concentrazione, senza cali e non pensare alle prossime sfide. Ieri sera all’Hotel Britannique, sede del ritiro pre-gara degli azzurri, il tecnico Gennaro Gattuso ha detto alla squadra: “Nessuna distrazione”. I partenopei hanno già sprecato punti contro le piccole e non vuole che questo accade, il giorno prima di Pasqua. Prima il Crotone e poi il resto, come riportano le pagine odierne di Tuttosport.

La Redazione