Inter/Maksimovic: operazione “congelata” fino a giugno

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, lascerà il club azzurro a fine stagione. Su di lui, come già riportato in precedenza, l’interesse dell’ Inter. Ma, stando a quanto si legge oggi su Tuttosport, l’operazione sarebbe in fase di stallo: bisogna prima risolvere le questioni relative ai contratti di Ranocchia e Kolarov. I due difensori nerazzurri sono entrambi in scadenza. Andrea Ranocchia potrebbe decidere di accettare una nuova sfida da protagonista per il finale della sua carriera, mentre il rinnovo di Kolarov è connesso al numero di presenze: il difensore dovrebbe giocare 9 delle ultime 11 partite per far scattare il prolungamento automatico. Nikola Maksimovic potrebbe colmare l’eventuale vuoto lasciato dai due giocatori, l’Inter però non ha fretta ed ha congelato l’operazione fino a tempi migliori.