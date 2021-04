In casa Napoli in tre devono far attenzione al giallo

Due match a distanza ravvicinata. Quello di oggi contro il Crotone, il recupero con la Juventus. Il Napoli deve rincorrere la zona Champions e fare punti in queste gare appare fondamentale. Oltre alle varie ipotesi di formazione e alla valutazione delle condizioni fisiche, occhio al giallo. Ci sono infatti tre azzurri a rischio squalifica. Si tratta di Demme, Lozano e Mario Rui. Il centrocampista ex Lipsia non sarà della gara per infortunio, quindi rischio zero, gli altri due devono fare attenzione. Il terzino portoghese dovrebbe partire tra i titolari, mentre Lozano, rientrato dopo le gare con la nazionale, dovrebbe subentrare a gara in corso. Forse proprio per preservarlo in vista del match contro i bianconeri.