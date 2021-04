Il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi, per omicidio colposo, per il medico Giorgio Galanti, imputato per la morte di Davide Astori. Galanti è imputato in qualità di direttore sanitario del Centro di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Fonte: Il Mattino