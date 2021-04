[Formazioni] Napoli-Crotone, ballottaggio Mertens-Zielinski. In campo gli ex Luperto e Ounas

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 15,00, il Napoli cercherà di ottenere la quarta vittoria di fila contro il Crotone, ultimo in classifica. Per gli azzurri, notizie buone per quanto riguarda i tamponi, tutti negativi. C’è un solo dubbio di formazione, Mertens-Zielinski sulla trequarti con il belga in leggero vantaggio sull’ex Empoli che si è allenato solo ieri pomeriggio. Per i calabresi allenati da Serse Cosmi, invece in campo gli ex Luperto e Ounas, mentre sarà Molina che prenderà il posto di Reca.

Fonte: CdS