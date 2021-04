DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Crotone, Carlo Alvino: “Adl in ritiro con la squadra azzurra”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Di Martino; Ass1: Baccini; Ass2: Berti; IV: Pezzuto; VAR: Abisso; AVAR: Giallattini

13,15 – Il Napoli oggi affronterà il Crotone, match importante per restare in scia alla zona Champions. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino aggiorna sulla squadra azzurra in tempo reale. “#napolicrotone De Laurentiis raggiunge la squadra in ritiro. Il presidente è arrivato proprio ora nell’albergo che ospita Gattuso e la squadra per stare loro vicino ed incoraggiarli in vista della sfida contro i calabresi. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”

12,10 – Il Crotone, attraverso il profilo Instagram, manda le prime foto dello stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Napoli alle ore 15,00.

Nel corso del match Napoli-Crotone, che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 15,00, si passerà da pioggia debole a poco nuvoloso.

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 15,00, il Napoli affronterà il Crotone nel più classico dei testa-coda. Gli azzurri cercano conferme, dopo gli ultimi successi contro Bologna, Milan e Roma, contro i calabresi che non vorranno certamente essere la vittima sacrificale. Mancherà per squalifica Koulibaly e per infortunio Demme. Il tecnico Serse Cosmi dovrà fare a meno dello squalificato Petriccione e per precauzione Reca. Ilnapolionline.com vi terrà informati dal campo in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco