Classifica Serie A/L’Inter vola in vetta. Frenano Milan, Juve e Roma. In coda avanza il Toro

Nel posticipo della 29a giornata di Serie A l’Inter vince a Bologna 1-0 e vola a +8 sulla seconda in classifica in attesa di recuperare la gara contro il Sassuolo. Alle spalle frena il Milan che pareggia nel lunch match contro la Sampdoria e perde l’occasione di rimanere in scia dei cugini. Frena anche la Juventus, nel derby contro il Torino finisce 2-2 e quarto posto in classifica alle spalle dell’Atalanta che vince in casa contro l’Udinese grazie ai colombiani Muriel e Zapata. Quarta vittoria consecutiva invece per il Napoli di Gattuso che va in doppio vantaggio contro il Crotone e per ben due volte si fa raggiungere, ma alla fine Di Lorenzo sigla il 4-3 importantissimo per la corsa Champions. In sesta posizione ritorna a vincere la Lazio contro lo Spezia con un rigore dubbio fischiato ai biancocelesti. Stecca la corsa al quarto posto invece la Roma che pareggia in casa del Sassuolo, i giallorossi raggiunti a cinque minuti dal termine da Raspadori. Per la zona Europa League avanza l’Hellas che ritrova la vittoria a Cagliari dopo tre sconfitte consecutive. In zona retrocessione pari importante del Torino che si porta a +2 dalla terz’ultima posizione. Brutta sconftitta casalinga per il Cagliari che scende nuovamente in classifica alle spalle proprio dei granata. Il Parma penultimo in classifica conquista un punticino a Benevento mantenendo viva la speranza salvezza. Salvezza che si fà sempre più difficile per l’ottimo Crotone di Cosmi che sfiora l’impresa del pari al Maradona contro il Napoli.