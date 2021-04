Champions, il Napoli riprende la sua corsa e ritrova l’attacco

Il Napoli rilanciato dagli ultimi due successi esterni riprende la corsa Champions. Oggi affronterà il Crotone. Gattuso ha ritrovato solo nell’immediata vigilia i tanti nazionali azzurri. La bella notizia è quella di aver ritrovato il reparto offensivo al completo (è tornato disponibile anche Petagna). Ora Ringhio ha di nuovo tante soluzioni da poter scegliere sia dall’inizio che durante il match per cercare il gol. Gol che potrebbe arrivare anche dai centrocampisti, vista in tal senso la grande crescita di Zielinski e di Fabian Ruiz. Centrocampo dove rientrerà Bakayoko al posto dell’indisponibile Demme, in porta Meret al posto di Ospina e in difesa Manolas rileverà lo squalificato Koulibaly. Torna Di Lorenzo dopo aver scontato lo stop a Roma.

Il Mattino