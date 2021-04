Così il commento del collega Carlo Alvino su twitter:

“Difesa disastrosa. Maksimovic irritante. Così si rischia di vanificare quanto di buono si fa in avanti. Però la vittoria è importantissima per la classifica e per il morale. Come dice il proverbio “Pigliate o buono quanno te vene, ca o malamente nun manca maje”