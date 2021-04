Amici contro: sarà Victor Osimhen contro il connazionale Simy. Le loro storie

Contro il Crotone, poi, sarà una sfida speciale per Victor che dall’altra parte si ritroverà l’amico e connazionale Simy. E se le speranze di volata Champions del Napoli passano dai gol di Osimhen, quelle di salvezza del Crotone passano proprio da Simy (già a 13 centri). I due attaccanti, infatti, rappresentano i punti di riferimento offensivi delle rispettive squadre. Entrambi sono nati a Lagos, ma hanno avuto storie molto diverse. Victor è approdato giovanissimo in serie A con il Napoli, mentre Simy ha dovuto sudare prima in Portogallo e poi con il Crotone dove è arrivato nel 2016, ha vissuto la retrocessione in serie B ed è stato mattatore lo scorso anno con 20 reti nella cavalcata per la promozione. I due sono legatissimi alla loro patria come dimostrato ad ottobre scorso quando dopo i loro gol hanno mostrato delle magliette di protesta contro le violenze della polizia in Nigeria. B. Majorano (Il Mattino)