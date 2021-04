A destra ritorna Di Lorenzo, Rrahmani parte dalla panchina

Non è ancora al 100%, quindi Rrahmani sarà in panchina, magari l’ex Verona potrebbe subentrare a gara in corso. Il difensore, dopo l’esordio negativo dal primo minuto contro l’Udinese, si è poi ampiamente riscattato con diverse prove brillanti a cominciare da quella contro la Juventus al Maradona quando fu uno tra i grandi protagonisti del successo degli azzurri. Un altro ritorno importante per Gattuso in questa volata Champions League. Sulla corsia di destra, dopo la squalifica, ritorna Di Lorenzo. Prenderà il posto di Hysaj che è stato un dei migliori nelle ultime due sfide contro il Milan (giocò da terzino sinistro) e i giallorossi di Fonseca (fu impiegato da terzino destro), molto efficace nella fase difensiva e nello stesso tempo nella spinta.

