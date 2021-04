Zielinski-Covid, il responso arriverà in mattinata. Gattuso avrebbe già il sostituto

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski, è tornato a Napoli, ma con l’ansia di essere di nuovo positivo al Covid-19 dopo il mese di Ottobre. Il primo tampone era positivo, il secondo invece è risultato negativo e per maggior sicurezza ne ha fatto un terzo, stavolta molecolare. Questa mattina conoscerà l’esito, vivendo il tutto con molta ansia, così come la squadra e mister Gattuso. Il tecnico degli azzurri nel frattempo avrebbe già la soluzione, se la notizia non fosse delle migliori, ovvero Elmas sotto punta, ma naturalmente sarebbe importante che fosse negativo, visto gli impegni immediati. Non ci resta che aspettare e incrociare le dita.

La Redazione