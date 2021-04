Ultime Crotone – Tutti a disposizione per Cosmi in vista del Napoli

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi, è contento della pausa per le nazionali, visto che è riuscito a recuperare tutti i calciatori che erano in infermeria nei giorni scorsi. Dal difensore Golemic, anche gli ex Napoli Luperto, Cigarini e Ounas, dove tutti e tre però partiranno dalla panchina. Diversi i ballottaggi: in difesa Magallan-Cuomo. Sulle fasce c’è da capire come ritorneranno i vari Pedro Pereira e Reca dagli impegni delle nazionali. A centrocampo oltre Benali ci sarà Messias. Infine in attacco spazio a Simy e Di Carmine. Partita non semplice quella contro gli azzurri, ma i calabresi punteranno molto sul fattore sorpresa per ottenere punti in classifica.

La Redazione