In casa Napoli si attendeva il terzo giro di tamponi per quanto riguarda Piotr Zielinski, che era quello decisivo. Il twitter del club azzurro ha aggiornato in tempo reale. “Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano”.

La Redazione