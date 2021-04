UFFICIALE – I convocati del Crotone. In vista del Napoli assenza sulle fasce per Cosmi

Domani alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà il testa-coda di campionato tra il Napoli e il Crotone. Esito negativo al tampone per Reca, ma nonostante ciò non verrà convocato per la sfida contro gli azzurri per prudenza. Assente anche lo squalificato Petriccione, mentre recuperano: Luperto, Cigarini e Ounas. Ecco i convocati del tecnico Cosmi.

1 CORDAZ

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 OUNAS

8 CIGARINI

10 BENALI

11 DRAGUS

13 LUPERTO

16 FESTA

17 MOLINA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

25 SIMY

26 DJIDJI

30 MESSIAS

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

54 DI CARMINE

77 VULIC

95 EDUARDO

97 RIVIERE

Fonte: fccrotone.it