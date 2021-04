Su Hysaj c’è il pressing di tre club di serie A

Il futuro di Elsed Hysaj è sempre più lontano dal Napoli, visto che non si è trovato alcun accordo sul rinnovo del contratto, perciò il laterale albanese si inizia a guardare attorno. Il suo agente Mario Giuffredi ha avuto diversi contatti, compreso società di serie A. Si tratta del Milan, della Lazio e infine la Roma. Il club giallorosso sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza. Hysaj non avrebbe ancora espresso preferenze, compreso per club esteri, anche se offerte ancora non ne sono arrivate.

La Redazione