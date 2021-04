Simone Inzaghi:” Lazio prima scelta”

Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con lo Spezia parlando del suo rinnovo contrattuale. “Il presidente lo sa, la Lazio è la mia prima scelta. Questo matrimonio può continuare nel migliore dei modi”, lo ha detto Poi ha aggiunto: “Sono contento di quanto fatto in questi anni e spero di andare avanti per tanti altri. Come in tutte le famiglie ora dobbiamo sederci e vedere il da farsi”. L’obiettivo, poi, resta rimanere in Champions League. “Abbiamo fatto qualcosa di importante anche quest’anno – ha continuato il tecnico biancocelesti – ma l’Atalanta è messa meglio. La corsa è ancora lunga, ma vogliamo rimanere nell’Europa che conta”. Contro lo Spezia, però, mancherà Luis Alberto e Inzaghi sulla titolarità di Immobile non si sbilancia: “Valuterò dopo averci parlato. Ha giocato 90 minuti su un sintetico in Nazionale, ma mi sembrava in discrete condizioni”. Infine un pensiero a Daniel Guerini: “Ieri è stata una giornata triste e dolorosa per il mondo Lazio, mi ha fatto tornare indietro nel tempo con la tragedia di Mirko Fersini”.

Fonte: ANSA