Scarlato: “Il Crotone ha bisogno di punti, può creare insidie al Napoli. Il settore giovanile azzurro si è perso”

“Il Crotone ha bisogno di punti salvezza e ha cambiato allenatore da poco, dunque sono subentrati nuovi stimoli che potrebbero creare qualche insidia al Napoli. Gli azzurri devono vincere e continuare ad inseguire l’obiettivo Champions, insperato fino a qualche tempo fa. Nonostante veda un Milan in difficoltà nell’ultimo periodo, non credo che uscirà fuori dalle prime quattro, pertanto il Napoli ha bisogno di vincere domani e fare un buon risultato contro la Juventus. L’obiettivo, ora, è vincere più partite possibili – queste le parole di Gennaro Scarlato, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Crotone, e allenatore del Benevento Under 17, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Gestione settore giovanile azzurro? Nel progetto iniziale di De Laurentiis, quando arrivò a Napoli, c’era quello di puntare sui giovani col progetto della ‘scugnizeria’, ma poi non è mai stato fatto nulla per i ragazzi, tant’è che la Primavera, lo scorso anno, è anche retrocessa e quest’anno non sappiamo ancora se riuscirà a risalire in Serie A. La società preferisce acquistare un giovane straniero per poi venderlo ad un prezzo più alto dopo un paio di anni. A Benevento, invece, il presidente Vigorito investe tanto sul settore giovanile e quest’anno abbiamo fatto esordire diversi calciatori in A.

