Rai , Repice:” Insigne è diventato un leader del Napoli e della nazionale”

Francesco Repice, radiocronista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “ Io penso che Insigne non sia ancora arrivato al top e può fare anche qualcosa di più. Io di solito non stravedo per i giocatori come lui ma Insigne è un’eccezione. Dal punto di vista tecnico è indiscutibile. Si è indurito caratterialmente. Si è abituato ai contrasti, alle critiche e alle polemiche. E’ diventato uno dei leader del Napoli e della nazionale. Io credo che il Napoli possa farcela ad andare in Champions. Certo molto dipenderà anche dalla condizione della Juventus fino a fine stagione. Il Milan ha dimostrato di poter reggere agli urti e le romane le vedo fuori dalla corsa. Gattuso ha raddrizzato la barra e può competere per un posto in Champions. Napoli-Crotone? Il Crotone ha il dovere di chiudere a testa alta la stagione e credo che darà filo da torcere al Napoli. Non so se rientreranno Messias e Ounas. Con loro ti può far male negli spazi il Crotone. Dovrà fare una partita seria”