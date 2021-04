Raffaele Di Fusco, ex Azzurro: “Rinnovo? Conoscendo Rino e ADL non credo possano ricucire i rapporti”

A “Il Sogno Nel Cuore”, Raffaele Di Fusco, ex calciatore del Napoli:

“Sono convinto che il vaccino sia l’unica soluzione a questa pandemia. Invito tutti a farlo. Perché in ballo c’è il nostro avvenire. Nazionale? Mancini ha dovuto attuare un ampio turnover, giustamente. Il C.T. sta facendo un ottimo lavoro con questa squadra. Ed i risultati lo certificano. È una Nazionale di grande prospettiva. Mi aspetto un grande Euro2021. Settore giovanile Napoli? Con la presidenza De Laurentiis è stato accantonato. Perché è un progetto a lungo termine. Mentre lui punta su progetti a breve termine. Ha sempre parlato di una “scugnizzeria napoletana”. Ma non l’ha mai realizzata. Prima di ciò, però, si dovrebbe partire dalle infrastrutture. Le squadre giovanili non sanno nemmeno dove allenarsi. Anche questo argomento non è sulla lista di ADL. A differenza di quanto diceva inizialmente. Spero possa ricredersi. Così come le altre società italiane. Il presidente è focalizzato sull’acquisto di giocatori stranieri. Che rivende dopo due anni. L’Atalanta è un esempio. Già ai miei tempi, aveva un settore giovanile importante. Così come la Roma, Lecce e Bari. Meret? Bisognava far iniziare il suo processo di crescita due anni fa. Quando è arrivato. Di fatto, oggi, sarebbe pronto per difendere i pali del Napoli. Non ha giocato con continuità. Quindi non sappiamo nemmeno se è stato un buon investimento. Va detto che, anche lui, è stato spesso indisponibile per infortuni. Rinnovo Gattuso? Conoscendo Rino e ADL non credo possano ricucire i rapporti. Ho fiducia nella qualificazione Champions. E Gattuso tiene tanto a questo. Per la sua carriera. Con un risultato importante in tasca, potrebbe prendere lui stesso la decisione di andare via. Tutti gli allenatori commettono degli errori. Ma la percentuale fa la differenza. Futuro allenatore? Il fatto che piaccia Silvestri. Oltre che Zaccagni. Con Rrahmani già in rosa… Potrebbe farci pensare che tre indizi fanno una prova… Sembra si stia tracciando la strada per Juric. Il quale verrebbe anche senza Champions”.

Fonte: 1 Station Radio