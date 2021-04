Premier isola felice, il 18 Leicester e Southampton senza limiti di pubblico!

L’Inghilterra somiglia sempre di più a un’isola felice. Qualcuno ipotizza che il Paese possa accogliere le partite dell’Europeo programmate dove non sarà possibile far accedere i tifosi. Oltremanica guardano il bicchiere mezzo pieno grazie agli oltre 31 milioni di vaccinati. Quattromila residenti nel quartiere di Brent, dove c’è lo stadio di Wembley (qui 7 gare dell’Europeo, con semifinali e finale), già il 18 aprile potranno assistere dal vivo alla semifinale di FA Cup tra Leicester e Southampton. Una prova generale in vista delle riaperture parziali del 17 maggio, con l’ultima di campionato che si giocherà in un contesto di benedetta normalità.

A cura di Giorgio Marota (CdS)