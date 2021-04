Napoli/Crotone: Gattuso non si farà condizionare dalla gara contro la Juve

Gattuso le sue idee per la squadra che deve scendere in campo domani ce li ha: ma attende che questa mattina l’ultimo giro di tamponi tolga il velo ai dubbi. Capitolo a parte merita Zielinski che è in attesa questa mattina dei risultati del test molecolare fatto nel primo pomeriggio. Ieri ha fatto due test rapidi (uno in aeroporto e un altro a casa) e stamane si saprà risultato del molecolare. L’unico che conta. Lui è già stato contagiato sei mesi fa. Nella Polonia è stato a contatto con un piccolo focolaio (Srychowiak, Piatkowski, Klich e Skorupski tutti positivi). Nessuno abbassa la guardia. Non è ancora il tempo della ricreazione, l’emergenza travolge il calcio. Le scelte di Gattuso per la gara con il Crotone non sono legate al match con la Juventus di mercoledì: chiaro, Demme non verrà rischiato. E lo stesso vale per Ospina che per il big match dello Stadium ha buone possibilità di rientrare. Ma ovvio, tutto è in un limbo. P. Taormina (Il Mattino)