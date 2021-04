Lucariello, giornalista: “Gattuso vorrà lasciare il Napoli con un bel risultato”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianfranco Lucariello, giornalista, ecco le sue parole: “Speriamo che la condizione fisico-atletica del Napoli sia ritrovata. Gattuso è un po’ capatosta, vorrà lasciare il Napoli con un bel risultato. Poi magari De Laurentiis ci ripenserà con attenzione piuttosto che dare la caccia a un altro allenatore. Finora ho contato 12-13 nomi, tutti molto diversi tra loro. Gattuso ha dovuto subire una critica spietata e massacrante. Io non sono un killer su ordinazione, faccio solo il mio lavoro. Il gioco al massacro non fa per me e Gattuso ha tutti i motivi per avere dei malumori dentro di sé, peraltro tenendo conto di tutte le difficoltà avute in strada. Adesso c’è un tentativo di riabilitazione ma gli è stato detto pure di buttare il tesserino nell’immondizia”.