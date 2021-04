Juve/Napoli? Ci sono 24 ore di tempo per il rinvio!

Spiega l’avvocato Lubrano, il legale che ha consentito al Napoli di vincere il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni: «Spetta alle singole Asl valutare se i nazionali debbano riconoscersi come contatti stretti del giocatore positivo. In tale caso, la società il cui gruppo-squadra dovesse essere posto in isolamento domiciliare dalla Asl, potrà chiedere alla Lega di Serie A il rinvio della gara per caso fortuito». Insomma, prima di pensare ai gol della ripresa della serie A, ci attendono altre 24 ore di dubbi e punti interrogativi. P. Taormina (Il Mattino)