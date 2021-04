Il Covid ha accelerato il problema, presto altri club italiani saranno venduti

Commisso: ‘‘Penso che ci saranno altre vendite di club italiani nei prossimi 12 mesi. Non posso dire con certezza se saranno imprenditori americani, ma il fatto che ci siano già cinque proprietari statunitensi dimostra che le cose stanno cambiando.Portiamo un nuovo modo di vedere le cose, ad alcune persone può non piacere, comunque diamo una grande spinta per migliorare le infrastrutture”.

Lo ha detto Rocco Commisso nel corso di un’intervista a Next Tv in cui ha parlato anche del recente accordo fra Serie A, Paramount Plus e Cbs Sports in cui lo stesso presidente della Fiorentina ha avuto un ruolo ritenuto decisivo. ”Credo che sia un accordo importante – ha commentato Commisso -. In Italia alcuni fra i club più grandi godono di un trattamento preferenziale, televisivamente parlando, quando ci sono più partite in un giorno. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi l’ultima gara del turno di campionato diventa quella della settimana anche se si gioca venerdì, sabato e domenica”.

Poi una previsione. ”Sono sicuro che la Paramount ‘utilizzerà’ Cristiano Ronaldo – ha detto Commisso -. Fossi in loro, farei la stessa cosa. Quanto al mio ingresso nel calcio italiano, sono un tipo duro in molte cose, il mio impegno non è finalizzato a fare soldi, la mia volontà è restituire qualcosa ad uno sport che mi ha dato tanto e facendo così anche aiutare anche la mia Italia”.

Il magnate italo-americano è atteso a Firenze nei prossimi giorni, nel frattempo la squadra prosegue la preparazione per la difficile trasferta di sabato con il Genoa, un vero e proprio scontro diretto. Sarà la prima gol della gestione-bis di Beppe Iachini richiamato in panchina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli: l’obiettivo del tecnico ascolano è portare in salvo la Fiorentina come già avvenuto nella passata stagione. (ANSA).