Gattuso può sorridere dalle prestazioni dei calciatori in nazionale

Oggi pomeriggio il Napoli riprenderà gli allenamenti, in attesa dell’esito dei tamponi per Zielinski e del gruppo squadra. Gattuso, però ha motivi per sorridere, visto che sono tornati i nazionali con il morale alto. Da Osimhen con gol e assist con la Nigeria, ad Elmas che ha segnato contro Moldavia e Germania, fino a Lozano che realizza la rete nell’amichevole in Austria contro la Costa Rica. Avere tutti a disposizione, Covid permettendo, sarebbe la migliore notizia per il tecnico in vista del rush finale di stagione, dove in pallo c’è la Champions. Nei prossimi venti giorni tra Crotone, il recupero contro la Juventus, poi Sampdoria e infine le gare casalinghe contro Inter e Lazio. Insomma i tamponi faranno il resto, ma un piccolo smile per Gattuso inizia a venire fuori.

La Redazione