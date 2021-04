[Formazioni] Napoli-Crotone, Osimhen in vantaggio su Mertens. Cosmi punterà tutto su Simy

Domani alle ore 15,00 il Napoli affronterà allo stadio Diego Armando Maradona, il Crotone, in un testa-coda del campionato. Il tecnico degli azzurri Gattuso attenderà l’esito del tampone molecolare di Zielinski, per avere le idee più chiare, oltre che il giro della squadra. Per il resto Ospina e Demme, non giocheranno contro i calabresi, al loro posto Meret e Bakayoko, mentre sarà Manolas a sostituire lo squalificato Koulibaly. In attacco Osimhen dovrebbe spuntarla su Mertens in attacco. Per la squadra di Cosmi tutto sulle spalle di Simy e di Di Carmine, oltre che c’è da attendere lo stato di forma dei nazionali Pedro Pereira e Reca.

Fonte: CdS