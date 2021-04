Elmas nella storia della Macedonia, ora lo attende un po’ di quella azzurra

Elmas entra nella storia della nazionale di calcio della Macedonia del Nord, suo il gol del 2-1 alla Germania a Duisburg: inserimento perfetto e preciso tocco al volo imprendibile per ter Stegen. Decisivo l’azzurro: ha chiuso la partita trionfale di qualificazioni ai Mondiali 2022, aperta da un gol di un altro ex azzurro, Goran Pandev.

Elmas al secondo anno in maglia azzurra (il Napoli lo acquistò nell’estate nel 2019 dal Fenerbahce per 16 milioni) non è ancora riuscito a esprimere tutte le sue qualità, la sua partita migliore di quest’anno è stata con il Parma al Maradona: segnò un gol bellissimo andando via palla al piede in dribbling da poco oltre il centrocampo. Gattuso lo ha sempre impiegato in campionato, ma solo cinque volte lo ha schierato da titolare. Nelle ultime tre partite è sempre entrato al posto di Zielinski, ricoprendo il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1. In precedenza è stato impiegato in qualche occasione da mezzala nel centrocampo a tre e altre volte da esterno sinistro di attacco. Ora è rientrato a Napoli. sarà sicuramente carico per il rush finale.

Il Mattino