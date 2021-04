Champions, l’ex Renica:” Il Napoli c’è la può fare”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore del Napoli. “Ho difeso Gattuso quando le cose non andavano bene – ha detto Renica a Radio Crc – figuriamoci adesso. Mi auguro che possa restare a Napoli anche nella prossima stagione”. Per quanto riguarda i prossimi impegni del Napoli, Renica ha detto che “questo è un mese decisivo. Al termine di aprile si capirà se il Napoli andrà in Champions o no. Io dico che ce la può fare”.