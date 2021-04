Cambiamenti in casa Samp: Giuntoli sull’ agenda di Ferrero

Sta provvedendo a blindare i suoi campioni, la Sampdoria, ma il presidente Ferrero ha in mente dei cambiamenti. Si ipotizza sia un cambio di guida tecnica, ma anche qualcosa dietro le scrivanie. Potrebbe decidere per un nuovo direttore sportivo. Spunta anche il nome di Cristiano Giuntoli, attualmente ds del Napoli. Ne scrive il Secolo XIX: “Anche per l’area tecnica Ferrero si sta prendendo il suo tempo per decidere. Il mercato dei ds si annuncia effervescente l’estate prossima. Un nome che circola è Davide Vagnati, genovese e doriano, sotto contratto col Torino fino al 2023, ma che sta vivendo un momento delicato in granata, come tutta la squadra. Altri circolati già un anno fa, sempre durante la tiritera dei rinnovi in zona Cesarini di Osti e Pecini, e che potrebbero restare d’attualità sono Pasquale Foggia del Benevento e Daniele Faggiano, libero dopo la fine del suo breve rapporto con il Genoa. New entry, Tony D’Amico del Verona e Cristiano Giuntoli se esce dal Napoli“.