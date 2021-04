CALCIO FEMMINILE – Volata Florentia-Napoli per Sofia Cantore

Il campionato di serie A femminile, è una vetrina dove si stanno mettendo in mostra diverse calciatrici, compreso giovani del calibro di Sofia Cantore. La classe ’99 di proprietà della Juventus Women’s, molto probabilmente verrà girata ancora in prestito per la prossima stagione. Due sono le squadre, come riporta il sito tuttocalciofemminile, su tutte. Conferma alla Florentia, oppure il Napoli femminile , solo in caso di salvezza in massima serie.

La Redazione