Bel gesto di solidarietà del Milan e dell’Inter

Inter e Milan devolveranno in beneficenza le multe comminate a Ibrahimovic e Lukaku per la lite nel derby di Coppa Italia del 26 gennaio. Lo hanno annunciato i club, con una nota congiunta. «AC Milan e FC Internazionale Milano, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori più autentici dello sport, hanno già stigmatizzato l’episodio (…) In coerenza con i propri valori, si impegnano a devolvere in beneficenza le somme delle sanzioni che verranno comminate a seguito del patteggiamento».

Fonte: CdS