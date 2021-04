Z. Misevski, amico Elmas: “In Nazionale ha più libertà di movimento”

A Radio Marte è intervenuto Zoran Misevski, giornalista e amico di Elmas: “Ieri vittoria storica contro la Germania, siamo molto felici. Elmas? Non ci ho parlato perché all’ultimo secondo la Germania ha vietato di poter parlare con i calciatori, la notizia è arrivata all’ultimo. Tutti noi abbiamo visto la partita alla tv, abbiamo contattato alcuni giocatori dopo la partita, torneranno tutti a Skopje tranne Pandev, tornato direttamente in Italia. I ragazzi hanno festeggiato quasi tutta la notte, questa vittoria vale quasi quanto quella ottenuta per la qualificazione all’Europeo.