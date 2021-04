Il difensore olandese, risultato positivo lo scorso 18 marzo, inizierà ora l’iter sottoponendosi ai test di idoneità per tornare a disposizione di Antonio Conte già in vista della prossima sfida con il Bologna, in programma sabato alle ore 20.45. In rosa l’unico a non essere ancora guarito resta Danilo D’Ambrosio.

Fonte: gianlucadimarzio.com