TELECLUB ITALIA – A. Sacco (ilnapolionline.com): “Napoli-Crotone? Chiuderla prima per pensare a quelle successive”

Nel corso della trasmissione “Club Italia All News”, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “L’intervista al sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso? Ci ha anticipato, poi confermato in altre sedi, che a fine Luglio e i primi di Agosto, il Napoli sarà in ritiro, con l’auspicio che ci siano ancora più tifosi dell’anno scorso. Poi con il primo cittadino di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni, si è parlato dei tifosi e lui era possibilista che tutto ciò possa accadere. Sabato pomeriggio contro il Crotone, alcune scelte saranno forzate, tipo Manolas al posto dello squalificato Koulibaly. Oppure gli infortuni di Ospina e Demme, dove i loro sostituti saranno Meret e Bakayoko. In attacco credo che Politano sia in vantaggio su Lozano, anche perchè può essere incisivo contro la difesa ospite. I calabresi spesso impostano dal basso, perciò concedono qualcosa se pressati. Punteranno sull’estro di Junior Messias, sulla saggezza tattica di Benali e su Simy che certamente sta facendo molto bene. Il Napoli per me deve scendere in campo per chiudere la pratica e poi concentrarsi sulle prossime gare, tenere alta la guardia fino alla fine del match”.

