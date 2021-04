Sportitalia, Cilli: “Insigne è in scadenza e so per certo che piace in Liga”

Luca Cilli, giornalista Sportitalia, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio ha parlato, tra le altre cose, di Lorenzo Insigne: “Il migliore tra gli azzurri, ma anche del Napoli. Sta dimostrando di aver raggiunto una maturità tale da esprimere ai livelli di campione quale è. Per questo motivo, è entrato nei radar di alcuni top club spagnoli. Rinnovo col Napoli? ADL punta sulla voglia di Lorenzo di restare azzurro a vita. Al momento non ci sono stati incontri per il suo rinnovo e non sono nemmeno programmati. Io lo considero un calciatore universale, dunque sarebbe anche giusto che si guardasse intorno. Dipenderà molto anche dal progetto futuro della società: se dovesse esserci un ridimensionamento potremmo pensare ad una partenza. Se fossi in lui, dopo aver dato tantissimo al Napoli, prenderei in considerazione le offerte importanti che arriveranno, al fine di compiere l’ultimo grande step della sua carriera. Giocare a Napoli è un peso per Lorenzo, non è stato facile per lui affrontare qualche critica di troppo arrivata in passato. Ad oggi non sono pervenute offerte ufficiali al Napoli, ma so per certo dell’interesse di alcuni allenatori di top club spagnoli. D’altronde è in scadenza, qualora dovesse fare anche un grande Euro2021, sarebbe difficile trattenerlo”.

da TMW