SKY – Nel pomeriggio l’esito dei temponi dei tre azzurri. Novità in caso di negatività

Il Napoli tornerà ad allenarsi questo pomeriggio, in vista del match contro il Crotone di sabato 3 Aprile alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona. In mattinata hanno svolto i tamponi i tre calciatori del Napoli Meret, Di Lorenzo e Insigne, che erano con la nazionale. Non farebbero l’isolamento domiciliare perchè non hanno avuto il contatto stretto con i 4 membri dello staff dell’Italia. Quindi in caso di esito negativo, si allenerebbero con la squadra a Castel Volturno. Lo riferisce il collega di Sky Massimo Ugolini.

